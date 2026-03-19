J1のFC東京は19日、14日のJ1百年構想リーグ、アウェー水戸戦で負傷したDF長友佑都（39）が「右ハムストリング肉離れ」と診断されたと発表した。水戸戦に先発出場した長友は前半、GKにパスを出した際に右太腿を痛めた様子で座り込んだ。ドクターの診断を受け、担架に乗せられて同22分に交代を余儀なくされた。試合終盤には、自力で歩行する姿も見せていた。きょう19日に日本代表英国遠征メンバーが発表される中、長友の選出は