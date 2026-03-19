女優の大竹しのぶ（68）が18日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。ドジャースの大谷翔平投手（31）に触れる場面があった。番組冒頭、大竹は「今ね、ニュース聴いてたけどね、大谷投手って凄いですね」とコメント。「みんな思っていることだけど、なんでさあ、あんな才能もあってさあ、顔も良くってさあ、しかも性格が良くってさあ、凄くないですか」と感嘆した。「なんで神