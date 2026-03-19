ウェスティンホテル大阪のロビーラウンジでは、2026年5月6日まで「ストロベリーアフタヌーンティー」を提供中。目を引くのは、大粒の希少いちご「あまりん」をのせた、可愛い「いちごのショートケーキ」です。スタンドには、その時期に美味しい苺を使用した「いちごのミルフィーユ」など、多彩な苺の魅力を楽しめるスイーツが並びます。ピンクのリボンが飾られた、春らしい華やか