歌手の西野カナが18日、自身のインスタグラムを更新。37歳の誕生日を迎えたことを報告した。【写真】「若すぎるしかわいすぎる」37歳の誕生日を迎えた西野カナの“最新ショット”西野は「37歳になりました」とつづり、4枚の写真をアップ。金髪ロングヘアの西野が、自然体な表情で楽しそうにポーズを取っている。投稿では「お祝いのメッセージ本当にありがとう いろんなところに送ってくれたみんなの言葉を見て、幸せやなぁと