大阪・堺市の住宅の浴槽で高齢女性が死亡しているのが見つかった事件で、警察は殺人などの疑いで40代の知人の男の逮捕状を取って、公開手配する方針を固めた。ことし1月、堺市西区の住宅で、住人の木下慶子さん（78）が浴槽で水に浸かった状態で死亡しているのが見つかった。首と両手の骨が折れていたほか、木下さんのスマートフォンが見つかっておらず、警察は証拠隠滅のために持ち去られた可能性もあるとみて調べていた。捜査関