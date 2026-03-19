きのう、大阪市のマンションで上半身に複数の刺し傷がある男性の遺体が見つかり、警察は事件と事故の両面で捜査しています。きのう午後0時半ごろ、大阪市東淀川区のマンションで高齢男性が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。警察によりますと、男性の上半身には複数の刺し傷があったということです。部屋に荒らされた形跡はなく、玄関の鍵はかかっていましたが、ベランダの窓は開いていたということです。こ