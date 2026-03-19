俳優谷原章介（53）が19日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。共演者のうっかり発言にツッコミを入れた。番組は、この日行われるトランプ大統領と高市早苗首相の日米首脳会談について特集。ホルムズ海峡への自衛隊派遣など、イラン情勢に関する協議が最大の焦点となることを伝えた。番組終盤には「早苗スマイル、スマイルでトランプ大統領を圧倒してほしい」と視聴者からのメッセージを紹介。谷原は