外国為替市場で1ドル＝160円近くまで円安が進む中、片山財務大臣は「今日は投機筋が動きやすい日なので、しっかり構える」と市場をけん制しました。【映像】片山財務大臣「いかなる時にも万全の対応をとる」片山財務大臣「今日はですね、いわゆる株で言えば仕手筋じゃないですけども、そういった方々が投機筋が動きやすい日なんですよね。いかなる時にも万全の対応をとるということで、今日は特にそういう日かなと思っております