アメリカの情報機関を統括する国家情報長官室は、台湾有事をめぐる高市総理の国会答弁について「重大な転換を示すものだ」との認識を示しました。18日に公表された世界の脅威に関する年次報告書では、台湾有事をめぐり「存立危機事態」になり得るとした高市総理の国会答弁について、日本の体制において「大きな重みを持つ」と分析。そのうえで「日本の総理としての重大な転換を示すものだ」と指摘しました。高市総理は、この答弁に