政府は19日から、ガソリンの急激な値上がりを抑えるための補助金を再開します。全国平均のレギュラーガソリンの小売価格は、3月16日時点で1リットルあたり190円80銭と過去最高となっています。補助金は、店頭価格を170円程度に抑えるためのもので、19日の出荷分から対象となり、経済産業省は、店頭価格には1、2週間ほどで反映される見込みだとしています。都内のスタンド「ハイウェル上高井戸SS」は、高い卸値で仕入れたガソリンが