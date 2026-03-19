「Netflix 2026 WBCスペシャルサポーター」二宮和也（42）が19日にXを更新。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）決勝戦を終え、日本に帰国する様子を実況中継した。二宮は13日に開幕した嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」（北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）の3公演に出演。札幌公演を終えた翌日16日にマイアミへ出発。米国と日本を準々決勝で破ったベネズエラとの決勝戦を見届