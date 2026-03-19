株式会社マイナビ（東京都千代田区）は、このほど「ミドルシニアの希望退職」に関する意識調査の結果を発表しました。同調査によると、2025年に転職した40・50代の正社員の約2人に1人が希望退職制度に「メリット」を感じていることがわかりました。では、メリットの方が多いと思うのはどのような理由があるのでしょうか。【調査結果を見る】「希望退職制度にメリット」を感じる…その理由は?調査は、正社員として働いている40代〜5