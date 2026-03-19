ワゴンボディの「フェアレディZ」!?毎年1月に開催される「東京オートサロン」は、多種多様なカスタムカーが一堂に会する日本最大級の自動車イベントとして、例年大きな盛り上がりを見せています。2025年に開催された同イベントも話題性の高い車両が多数出展されていましたが、そのなかでも特に注目を集めた一台が「Z Lealia（リーリア）」でした。【画像】超カッコいい！ これが「フェアレディZ“ワゴン”」です！（29枚）一