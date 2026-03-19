安全性がさらに向上ダイハツは2026年3月19日、「ハイゼットトラック」の一部改良を実施し、同日より発売します。「ハイゼット」シリーズは、1960年にダイハツ初の軽四輪車として誕生以来、常にユーザーのニーズを追求し、時代の変化に合わせて進化し続けてきたロングセラーカーです。【画像】超カッコいい！ これがダイハツの新たな「ハイゼットトラック」です！ 画像で見る（30枚以上）中でも、軽トラックのハイゼット トラッ