King & Princeの永瀬廉がパーソナリティを務める特別番組『King & Prince永瀬廉のRadioGARDEN～映画「鬼の花嫁」公開直前＆主題歌発売記念！はじめての生放送SP～』（文化放送）が、3月25日20時より放送される。 （関連：永瀬廉と髙橋海人の黄金比の天然＆ツッコミが炸裂King & Prince、アルバム『STARRING』プレミアイベント開催） 『King & Prince永瀬廉のRadioGARDEN』は、永