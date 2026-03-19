俺（レン）は、現在大学4年生。大学の近くで一人暮らしをしている。3年前に父が事故死し、母は実家で一人暮らし。さらに今度はその母が病に侵され、余命いくばくもないことが判明した。けれど今、弱気になっていても仕方ない。母にできる限りのことをしようと伝えると、なんと母は父と結婚する前に別の男性と結婚していたと告白。俺には父違いの姉「ラン」という女性がいるらしい。きっと母にとって前の結婚は間違いで、父との結婚