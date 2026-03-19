JBLから、ノイズキャンセリング機能搭載のオーバーイヤーワイヤレスヘッドホン『JBL Live 780NC』およびオンイヤーワイヤレスヘッドホン『JBL Live 680NC』が3月26日より順次発売されることが発表された。 【画像あり】カラーバリエーションをチェック 『JBL Live 780NC』は、ハイレゾ認証を取得した40mm径ダイナミックドライバーを搭載するオーバーイヤー型の