3月12日（木）に放送した「カンブリア宮殿」のテーマは、「“ニッポンの食”グローバル化の未来」。【動画】放送20年の総決算 スペシャル月間 第2弾 “ニッポンの食”グローバル化の未来倒産寸前の小さな酒蔵が〜常識破りの酒造りで大逆転！東京・千代田区、丸の内のレストラン「ムスムス」のウリは「旬野菜のセイロ蒸し」。素材を生かしたヘルシーな料理が多くの客を呼び込んでいる。そんな店で注文が飛び交っていた日本酒が獺祭