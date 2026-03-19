静岡の魅力を堪能できるインバウンド専用列車の運行が3月19日から始まりました。 【写真を見る】インバウンド専用列車の運行開始 三島駅から富士宮駅まで直通運転で富士山楽しみながら観光地へ＝静岡・JR三島駅 19日から運行が始まったのは、JR東海として初の試みとなる「インバウンド専用特別列車」です。 JTBのグループ会社と共同で企画したこのツアーは、三島駅から富士宮駅までの直通運転で、富士山を楽しみな