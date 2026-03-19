政府による補助金の支給が始まった影響で、県内のガソリンスタンドでも価格が下がり始めています。19日から、レギュラーガソリン1リットル当たり20円値下げした廿日市市内のガソリンスタンドには、給油に訪れる客の車が列をなしていました。■店員「レギュラー満タン入ります！」18日発表された県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり189円と史上最高値を更新しました。きょうから政府の補