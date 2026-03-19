2025年5月、静岡市で社交飲食店を経営する男性を脅迫した疑いで逮捕・送検された男性2人について、静岡地方検察庁は3月17日付で不起訴処分としました。 【動画】飲食店経営男性を暴力団との関係示し脅迫疑い 逮捕・送検された男性2人不起訴「諸般の事情考慮」＝静岡地方検察庁 不起訴処分となったのは、静岡市葵区に住む男性（46）と、静岡県藤枝市に住む男性（43）です。 男性らは2025年5月、静岡市で社交飲食店を経営する30代