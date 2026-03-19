＜Vポイント×SMBCレディス事前情報◇18日◇Vポイント×SMBCレディス（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞2月4日、ヤマハが今年6月をもってゴルフ用品事業から撤退すると発表し、ゴルフ界に衝撃が走った。今季初戦を迎える契約プロの有村智恵は、この決定をどう受け止めているのか。【写真】ヤマハ愛があふれる有村智恵の年代物クラブ近年の競争激化や為替変動、原材料高騰が撤退の理由とされたが、契約プロにとっても寝耳に水だ