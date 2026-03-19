静岡県東部の活性化策を提言するサンフロント21懇話会の合同会議が3月18日に沼津市で開かれ、2026年度の活動方針案が了承されたほか、共同通信の編集委員がアメリカ・トランプ政権と世界のこれからなどについて講演をしました。 【写真を見る】「未来の都市景観発信」など新年度活動方針案了承 トランプ政権下の国際情勢の講演も＝サンフロント21懇話会 サンフロント21懇話会の合同会議には、懇話会代表幹事の清野眞司静岡中央銀