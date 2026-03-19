動画の視聴を行うことで報酬を得られるなどとするうそ電話で平生町の30代の女性が現金およそ660万円などをだまし取られました。警察によりますと先月22日、平生町に住む30代のパート従業員の女性がSNSを通じて副業のあっせんを行うとする人物と知り合いました。女性はその人物から紹介された「動画の視聴などを行うこと」などで報酬を得られるという副業を行いました。その後、「あなたの操作ミスでエラーが出た」「エ