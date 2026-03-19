札幌芸術の森美術館で開催されている展覧会「０さいからのげいじゅつのもり」の来場者が１万人を超え、記念セレモニーが開かれました。札幌芸術の森美術館で開催中の展覧会「０さいからのげいじゅつのもり」。体を動かしながら体験を通じて子どもから大人まで様々なアートを楽しむことができます。展覧会を訪れた人が３月１９日朝、１万人に到達し、１万人目の来場者に記念品が贈られました。（１万人目の来場者）「感