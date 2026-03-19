セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを英語で更新。少女らしさを感じさせるナチュラルメイクで、じっとカメラを見つめる写真を投稿した。【写真】「ユウティンの魅力100%」ファンを魅了した1枚の写真「一日だけ女の子でいさせて 優しくて、夢を持って、小さな幸せにあふれているような〜」と記したユウティン。アウターの中にちらりと見えるピンクのトップスも、可愛らしさを強調している。この写真を見たファンは大喜