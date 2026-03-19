海上保安庁が発注し、建造が進められていた新しい巡視艇「あまかぜ」の命名引き渡し式が行われました。 「あまかぜ」は海上保安庁が発注した全長約20メートルの巡視艇で旧あまかぜの老朽化に伴い建造され、19日に引き渡されました。 船体の両側に停船命令などを表示する電光掲示板を備え海上犯罪の取り締まりや海難救助、災害時の対応などにあたります。 （巡視艇あまかぜ 下野 良太 船長） 「乗組員一丸とな