＜フォーティネット・ファウンダーズカップ事前情報◇18日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞春のアジアシリーズ後のオープンウィークが明け、米国本土での戦いが始まる。渋野日向子にとっては今季2試合目。2週前の自身初戦「ブルーベイLPGA」からクラブセッティングを一部変更して挑む。【写真】これが渋野投入の最新1W『ZXi LSプロトタイプ』中国大会ではドライバーをテーラーメイド『Qi4D LS