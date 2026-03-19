コースの中で美味しいディナーを味わい、朝を迎える。そんな心躍る宿泊プラン『フェアリート』を3月末からスタートさせるのが、栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部だ。『フェアリート』という名称には、日常を離れ心身を癒す「リトリート」を「フェアウェイ」の側で満喫するという意味が込められている。その名の通り、貸し切りのコース内の大自然で、心身をリフレッシュできる。【写真】ホントにゴルフ場？ 焚火ができるウッドデッキさらに16番