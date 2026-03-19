歌舞伎俳優の尾上右近（33）が、19日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】尾上右近＆中村壱太郎、大阪でイチャイチャ「結婚します」？歌舞伎にとどまらず映画・ドラマ・ミュージカルと活躍する右近。父方の曽祖父は六代目尾上菊五郎さん、母方の祖父は歌手としても大活躍した映画スター鶴田浩二さん。さらに歌舞伎伴奏音楽「清元」の宗家に生まれたため清元としても活動している。歌舞