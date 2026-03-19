アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の興収情報が発表された。公開48日間で興収25億264万8920円、観客動員数148万9165人を突破した。すでに、2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』の興収22.3億円を超えている。【画像】そのキャラは！？配布される『閃光のハサウェイ』新たな特典カードまた、興収15億円突破記念に続き、興行収入25億円突破を記念したショートムービーを