東京・新宿区の貴金属店に排水設備の点検を装って4人組の男が押し入った強盗未遂事件で、40歳の男と少年2人が逮捕されました。警視庁によりますと、鈴木満容疑者と少年2人は先月、新宿区四谷にある貴金属店の事務所で男性スタッフにバールを振りかざし、金品を奪おうとした疑いが持たれています。鈴木容疑者らは、「排水設備の点検です」とウソを言って事務所に侵入しましたが、スタッフに抵抗されると何も奪わず逃走したというこ