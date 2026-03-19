国家公安委員長や官房副長官などを務めた自民党の松本純・元衆院議員が１９日午前、死去した。７５歳だった。今年１月に胃がんを公表し、闘病していた。複数の関係者が明らかにした。１９９６年の衆院選で神奈川１区で初当選し、７期務めた。自民の麻生副総裁の最側近として知られ、麻生内閣で官房副長官に起用された。２０１６年には安倍内閣で国家公安委員長として初入閣した。