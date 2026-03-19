（CNN）スウェーデンのステーネルガード外相は声明で、スパイ行為の罪に問われていたスウェーデン人が18日、イラン政権によって処刑されたと明らかにした。ステーネルガード氏は、「スウェーデン国民の処刑に至った法的手続きが法的に確固としたものでなかったのは明白だ」と言及。「スウェーデンは今後も引き続き、イランにおける重大な人権侵害を非難していく」と表明した。スウェーデン政府は声明でこの国民の氏名を明らかにし