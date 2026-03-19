Ｊ１ＦＣ東京は１９日、日本代表ＤＦ長友佑都（３９）がチームドクターの診察を受け「右ハムストリング肉離れ」と診断されたと発表した。長友は１４日のＪ１百年構想リーグ・水戸戦で右脚を負傷。前半２２分に交代し、担架に乗せられて退場した。ピッチ中央で相手のクリアボールに対応し、ＧＫにバックパスした直後に自ら座り込んだ。長友は６月１１日に開幕するＷ杯北中米３カ国大会で、日本代表とした単独最多となる５度目