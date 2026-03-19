3年ぶり4回目センバツ出場の英明（香川） 春のセンバツ高校野球が19日、開幕しました。開会式では、香川県代表の英明の選手が力強い行進で入場しました。 兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で行われた開会式には、32校の選手が参加しました。 2025年秋の四国大会で優勝し、3年ぶり4回目のセンバツ出場となる英明の選手たちも堂々と行進。岡山・香川から唯一の出場です。 大会5日目、3月23日の第2試合で山口県の高川学園と