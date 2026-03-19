ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、再集結10周年を迎えたTHE YELLOW MONKEYの全国FCツアー追加公演をピックアップします。 THE YELLOW MONKEY ◆有明アリーナで「再集結10周年」の集大成へ日本のロックシーンに激震が走った2016年1月8日の「再集結」から、ついに10年。THE YELLOW MONKEYという名の伝説は、止まることなく更新され続けてきました。そんな彼らが、メモリアルイヤー