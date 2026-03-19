明日20日からの3連休は、関東近郊のスキー場では晴れて、スキー日和となりそうです。日差しが強いため、紫外線対策を心掛けてください。気温は高めで、身体を動かすと汗ばむこともありそうですが、北よりの風が冷たいため、服装や小物で上手に調節してください。3連休はスキー日和気温は高いが北風が冷たい明日20日(金・祝)からの3連休は、関東近郊のスキー場は各地で晴れて、スキー日和となりそうです。明日20日(金・祝)の夜は