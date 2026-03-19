明日20日からの3連休、近畿はお出かけ日和となりますが、週明け月曜日は広く雨が降る見込みです。この先は、日に日に日差しが力強さを増し、春本番の暖かさとなる日が多いでしょう。来週にかけて桜が開花ラッシュとなり、再来週は満開となる所もある見込みです。近畿明日20日からの3連休は行楽日和23日は広く雨近畿では、明日20日(金・春分の日)から21日(土)にかけては、高気圧に覆われて、おおむね晴れるでしょう。日中の最高