東京午前のドル円は１５９．５５円付近まで円高・ドル安推移。原油相場の上昇基調を背景に、日本の貿易赤字・財政赤字の拡大懸念が円相場を圧迫し、逃避的なドル買いが後押しされる傾向にあるものの、日銀金融政策決定会合の結果公表を控えて、対ドルで円がやや強含んでいる。 ユーロ円は１８３．４２円付近、ポンド円は２１２．３６円付近、豪ドル円は１１２．６１円付近まで水準を切り上げた。時間外取引の