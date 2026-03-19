米株価指数先物時間外上昇に転じる、トランプ発言に安堵 東京時間11:37現在 ダウ平均先物JUN 26月限46574.00（+39.00+0.08%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6688.00（+11.00+0.16%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限24697.75（+46.50+0.19%） トランプ米大統領はイスラエルがイラン南部サウスパースへの攻撃をこれ以上行わないと約束したと述べた。ただ、もし、イランがカタールを再度攻撃すれば米