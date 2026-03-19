１９日前引けの日経平均株価は前営業日比１３６３円４６銭安の５万３８７５円９４銭と急反落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億６０４８万株、売買代金概算は３兆２９３４億円。値上がり銘柄数は５４、対して値下がり銘柄数は１５１１、変わらずは２５銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場はリスクオフの地合いとなった。政策金利の据え置きを決めた前日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の米株急落を受け、投