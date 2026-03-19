モデルの林芽亜里（めあり）が１９日までに自身のＳＮＳを更新し、衣装ショットを公開した。インスタグラムに「先日、映画『エリカ』の取材日でした沢山（たくさん）の媒体さんで沢山お話させていただきました公開を是非お楽しみにしててくださいね」とつづり、着用衣装のブランドを紹介すると、青や黄色などが混ざった色合いのロングワンピースに白いリボンが付いたビスチェとグレーのジャケットを羽織ったコーデを披露し