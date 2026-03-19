アメリカなどによるイランへの攻撃の即時停止を求める緊急の抗議集会が3月19日、高知市でおこなわれました。19日午前、高知市の県庁前交差点でおこなわれた抗議集会は、高知県内の平和団体などが呼びかけたものです。集会には約40人が参加し「アメリカとイスラエルによるイラン攻撃の即時停止は国際社会のルールを守ろうという極めて正当な訴えだ」と主張しました。19日におこなわれる日米首脳会談では、イラン情勢への対応