ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介が１９日、都内でペットライン「懐石」新ＣＭ＆アンバサダー継続発表会に出席し、犬猫の魅力を語った。芸能界きっての愛猫家として知られる佐久間は、昨年から同ブランドアンバサダーを務めている。自身は２匹の保護猫を飼っており「朝起きると猫ちゃんが『懐石くれ！』と言ってくる。それくらい一日の楽しみになっているみたいでうれしい。自分の子どもたちが喜んでくれて朝から幸せ」と目尻を下