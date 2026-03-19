ドバイレーシングクラブは３月１８日、ドバイワールドカップデー（２８日、メイダン競馬場）の各レースの出走予定馬を発表した。ドバイワールドＣ・Ｇ１（ダート２０００メートル）は現段階で９頭立てとなっており、日本からはサウジＣ連覇から転戦のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が、３着だった昨年の雪辱となるか注目が集まる。米国からは昨年の優勝馬のヒットショーで、史上２頭