お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元「モーニング娘。」の藤本美貴が１９日、都内で「エレビット」新商品発表会に登壇した。健康なママと赤ちゃんのためのサプリメントを手掛ける同社の新商品発表イベント。３児の母である藤本は自身の妊娠期間を振り返って、「比較的つわりは少なかったので、いろんなものは食べられてたけど、バランスよく（食べる）っていうのは難しい」と語り、サプリメントについては「ちょっと