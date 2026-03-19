歌手のＬｉＳＡが書籍を発売することを報告した。１９日までに自身のインスタグラムで「＃ＬｉＳＡ１５ｔｈ１５人のクリエーターのみなさんと作った書籍『ＬｉＳＡ１５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＢｏｏｋＰＲｉＳＭ』を４／１７（金） に発売します」と書籍の発売を報告すると、モノクロショットをアップ。髪を後ろでまとめ、レザージャケットを羽織りカメラを真っすぐ見つめる様子を披露した。この投稿にファン