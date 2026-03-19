来週の毎日杯・Ｇ３（３月２８日、阪神競馬場・芝１８００メートル）を歩様の乱れで回避することが決まったラヴェニュー（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）は春シーズンを休養に充てることが分かった。友道調教師が３月１９日、明らかにした。先週から歩様の乱れがあり、検査の結果、骨挫傷が原因であることが分かった。明日２０日に三重県の社台ファーム鈴鹿へ放牧に出される予定。「見えづらい球節の裏に炎症