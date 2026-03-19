■これまでのあらすじバレンタインに後輩からチョコをもらった夫。妻は「お返しは無難なものに」と言うが、夫は離婚を考えてもいいとまで思うようになる。さらに彼女から仕事のことで声をかけられ、そこまでして自分としゃべりたいのかとうぬぼれ、夫の気持ちはどんどん高まっていく。妻の言う「ありがとう」には気持ちがこもっていないんですよ。それにくらべて、ひかりのお礼は感謝の気持ちがきちんと伝わってくるんだよなぁ。俺